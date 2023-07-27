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Путин поддержал подключение Африканского союза к международным объединениям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает подключение Африканского союза к международным объединениям. Об этом российский лидер сообщил на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани на втором саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге 27 июля.

«Напомню, что Россия одной из первых положительно откликнулась на <...> инициативу о предоставлении Афросоюзу полномочного, полноправного членства в «группе двадцати», — отметил президент.

Также глава государства рассчитывает, что Африканский союз в сентябре этого года в ходе саммита G20 в индийском Нью-Дели станет полноправным членом объединения.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия и дальше готова содействовать укреплению суверенитета африканских государств, а также способствовать тому, чтобы Африка стала одним из ключевых партнеров в новой системе многополярного мироустройства.

В свою очередь, глава Африканского союза Ассумани отметил, что лидеры африканских стран благодарны президенту России за поддержку на международных площадках. По его словам, Африка должна «получить свое слово» на международных площадках в эпоху многополярности.

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Межправительственная организация Африканский союз объединяет 55 государств континента. Сейчас в статусе ее председателя находится президент Союза Коморских островов Азали Ассумани.

Второй саммит Россия – Африка проходит в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 27–28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум.

Ранее, 12 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень.

До этого Владимир Путин выразил уверенность в том, что Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка. Он добавил, что РФ всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими государствами.

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