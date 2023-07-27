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Политолог назвал актуальным вопрос подключения Африканского союза к G20

Политолог Денисов: страны Глобального Юга играют значимую роль в мировой политике
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Фото: REUTERS/Amit Dave
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Тема подключения Африканского союза к международным объединениям является более чем актуальной в условиях переформатирования мира с однополярного на многополярный. Об этом 27 июля «Известиям» сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает подключение Африканского союза к международным объединениям. Глава государства рассчитывает, что Африканский союз в сентябре этого года в ходе саммита G20 в индийском Нью-Дели станет полноправным членом объединения.

«Безусловно, подобная конфигурация, подобная инициатива заслуживает крайне пристального внимания, потому что она уже стала более чем актуальной в условиях переформатирования нашего мира с однополярного на многополярный. Целый ряд государств Африки уже является наблюдателем или по крайней мере внимательно отслеживает те тенденции, которые существуют в рамках таких интеграционных проектов, как ШОС, БРИКС», — сказал эксперт.

Как отметил Денисов, в настоящее время страны Глобального Юга отыгрывают всё более значимую роль, поэтому присоединение Африканского союза к G20 «с точки зрения логики, с точки зрения объективной реальности» — это уже «вызревший вопрос», который просто надо юридически оформить.

«Отрадно слышать, что многие африканские страны видят и отмечают ту позицию, которую занимает Российская Федерация по фактически лоббированию их интересов на мировой арене. Так что я думаю, это очень перспективное направление, которое будет реализовываться в самой краткосрочной перспективе», — заключил он.

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В рамках саммита Путин также подчеркнул, что потенциал Африки очевиден: рост ВВП стран континента превышает среднемировые показатели. Глава государства отметил, что по итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг $18 млрд.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходят 2728 июля в Санкт-Петербурге. Известно, что на мероприятии планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

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