На острове Русский построят тематический парк развлечений

Тематический парк развлечений, полностью вписанный в природный ландшафт, планируют построить на острове Русский в Приморском крае. Об этом в четверг, 27 июля, ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.

На территории острова планируется возвести гостиницы 4 и 5 звезд, глэмпинг, парк развлечений, аквапарк, агрофуд-парк, семейно-развлекательный центр, офисы, парковки и сервисные зоны.

Как отмечает издание, проект обеспечит более 1,2 тыс. рабочих мест. Также за счет мер господдержки планируется подведение к границам парка транспортной и инженерной инфраструктуры.

Также глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил необходимость развития отечественного производства аттракционов для парков.