ФСБ задержала завербованного спецслужбой Украины военнослужащего ВМФ

Задержан завербованной спецслужбой Украины военнослужащий Военно-морского флота РФ, у него изъяли два самодельных взрывных устройства (СВУ). Об этом сообщила 26 июля пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Также он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну», — отметили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о террористическом акте (ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ), госизмене (ст. 275 УК РФ) и разглашении гостайны (ст. 283 УК РФ).

Ранее, 18 июля в ФСБ сообщили, что в Угличе была задержана гражданка РФ, собиравшая для Украины информацию об объекте критической инфраструктуры Ярославской области, на котором планировался теракт. Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека (ч. 1 ст. 30 п. «а» и ч. 2 ст. 205).

13 июля ФСБ задержала в Курской области россиян, передававших ВСУ сведения об объектах Минобороны РФ. У граждан изъяли переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, которые содержат инструкции по выполнению заданий украинской стороны.