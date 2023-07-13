ФСБ задержала в Курской области передававших ВСУ сведения об объектах МО РФ

В Курской области задержаны российские граждане, передававшие Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведения об объектах Минобороны РФ. Об этом 13 июля сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

«ФСБ России в Курской области пресечена противоправная деятельность преступной группы из числа российских граждан, подозреваемых в собирании и передаче представителям ВСУ сведений в отношении объектов МО РФ, дислоцирующихся на территории региона, которые могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники», — говорится в сообщении.

У задержанных изъяли переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, которые содержат инструкции по выполнению заданий украинской стороны.

В отношении двух участников группы возбудили уголовное дело по ст. 275 («Государственная измена»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 («Приготовление к диверсии») УК РФ.

Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания, отметили в ФСБ.

До этого, 13 июня, сотрудники ФСБ задержали экс-работников ОПК по делу о шпионаже для разведки Украины. По данным ведомства, двое российских граждан оказались агентами главного управления разведки украинского министерства обороны. Они подозреваются в передаче технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники.