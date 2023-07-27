Объем выданных в России автокредитов увеличился на 61,4% за полгода

В России с января по июнь 2023 года было выдано автокредитов на общую сумму почти 500 млрд рублей, что на 61,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщила в четверг, 27 июля.

Там уточнили, что в январе—июне 2022 года было выдано автокредитов на 309,7 млрд рублей.

«При этом по сравнению с I полугодием 2021 года их объем в текущем году, напротив, немного сократился — на 5,9% (в январе—июне 2021 года — 531,2 млрд рублей)», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах страны в январе—июне 2023 года отмечался в Москве (44,9 млрд рублей), Московской области (35,4 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (30,6 млрд рублей). В пятерку также вошли Республика Татарстан (22,9 млрд рублей) и Краснодарский край (22,9 млрд рублей).

26 июля «Известия» со ссылкой на экспертов «СберАвто» составили рейтинг популярности китайских автомобилей у россиян. Оказалось, что наибольшим спросом пользуется марка Chery. На втором месте оказался Haval, на третьем — Geely, передает RT.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что средний размер автомобильного кредита в РФ в апреле 2023 года вырос на 7,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил рекордные 1,3 млн рублей.

24 марта стало известно, какие автомобили с пробегом чаще всего приобретают в кредит. По данным аналитического агентства «Автостат», количество кредитов на подержанные машины за два месяца текущего года возросло на 32%. В частности, клиенты «Открытие авто» чаще всего покупают подержанные машины Kia Rio, Hyundai Solaris, LADA Granta, Kia Sportage и Volkswagen Polo.