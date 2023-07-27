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ФСБ сообщила о запрете доступа жителям и туристам Крыма на Арабатскую стрелку

Погрануправление ФСБ: с августа пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка будет запрещен
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Жителям и гостям Крыма запретят допуск на косу Арабатская стрелка, сообщает 27 июля пресс-служба погрануправления ФСБ России по республике.

«С 20:00 31 июля 2023 года в соответствии с решением оперативного штаба Республики Крым под председательством главы Крыма Сергея Аксенова пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен», — говорится в сообщении.

Попасть на косу смогут только сотрудники и работники экстренных оперативных служб, которые следуют по вызову на транспортных средствах. Исключения также составят граждане, которые выполняют работы оборонного значения или связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

В погрануправлении ФСБ уточнили, что меры необходимы для локализации угроз безопасности населению, военным и другим объектам, расположенным в Крыму. Они будут действовать до особого распоряжения.

Коса Арабатская стрелка находится на северо-востоке Крыма, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть полуострова в районе города Щелкино.

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Ранее, 24 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасности Крымского полуострова требует от правоохранительных органов постоянных мер повышенной бдительности.

До этого, в марте, президент России Владимир Путин отметил, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер. Российский лидер указал, что власти будут последовательно и системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

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