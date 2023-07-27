В Перу при обстреле террористами военного вертолета пострадал подросток

В Перу, в районе Льочегуа, вертолет перуанской армии был атакован террористами, в результате инцидента пострадал подросток. Об этом в среду, 26 июля, сообщила местная газета Diario Correo.

«Нападение произошло в районе, где, по данным разведывательной службы, сообщалось о присутствии террористической группы, где остатки террористической группировки «Сендеро Луминосо» действовали в союзе с наркокартелями», — передает издание.

В результате атаки террористов пулевое ранение в ногу получила 13-летняя девочка из числа местных жителей. Ее доставили в медицинское учреждение, в настоящий момент ее жизнь вне опасности.

Группировка «Сендеро Луминосо» активна в Перу с 1980 года. За это время в результате ее деятельности погибли более 30 тыс. человек. Материальный ущерб, нанесенный ею стране, оценивается в $25 млрд, пишет «Газета.Ru».

11 января террорист-смертник ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) предпринял попытку проникнуть в здание МИДа в Кабуле. Несмотря на то что он был вовремя замечен и остановлен охраной, ему удалось совершить взрыв. Со ссылкой на источник сообщалось, что в результате происшествия погиб 21 человек. Кроме того, более 40 человек получили ранения.