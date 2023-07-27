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Артиллеристы рассказали об особенностях комплекса разведки «Зоопарк-1М»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллерийские расчеты Центрального военного округа (ЦВО) совместно с экипажем модернизированного комплекса артразведки «Зоопарк-1М» уничтожили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 27 июля показало, как работает уникальный разведкомплекс.

«Машина засекает абсолютно любую артиллерию противника, включая РСЗО, минометы, орудия любого калибра — 152, 155, 203, 120 мм. Чаще всего встречаются минометы, так как это основное средство поражения пехоты. На развертывание уходит 6–7 минут, ну и на движение — 15–20 минут. Замены такой машине нет в рамках контрбатарейной борьбы. В мире ей аналогов нет», — рассказал начальник комплекса «Зоопарк» с позывным Батыр.

По словам оператора станции «Зоопарк» с позывным Стрелок, машина вычисляет артиллерию противника по траектории. В течение 30 секунд идет отработка траектории полета, после чего выдаются координаты, откуда был произведен выстрел.

В ходе выполнения боевой задачи военнослужащие комплекса «Зоопарк-1М» определили координаты нахождения минометных расчетов и огневые позиции танков противника по траектории полета боеприпаса. Данные были переданы на командный пункт батарей, участвующих в «артиллерийской дуэли».

Слаженная работа 152-миллеметровых расчетов «Мста-С» и артиллерийских разведчиков позволила выявить и подавить противника в лесных массивах даже под прикрытием средствами маскировки. Контроль за поражением цели и корректировку ведения огня выполнили расчеты беспилотников, пояснили в Минобороны.

Движение вглубь: ВС России перехватили инициативу на краснолиманском направлении
ВФУ продолжат попытки атак на южных участках, считают эксперты

В этот же день военкор «Известий» Дмитрий Астрахань показал, как артиллеристы 132-й бригады продолжают громить ВСУ на горловском и артемовском направлениях. Противник не прекращает попытки атаковать ВС РФ, но большинство атак подавляются российской артиллерией еще на выходе.

Днем ранее, 26 июня, Минобороны показало, как военнослужащие самоходного артиллерийского орудия «Нона-СВК» горного мотострелкового соединения ЦВО уничтожили кочующие минометы и боевую бронированную машину пехоты ВСУ на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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