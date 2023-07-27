Артиллеристы 132-й бригады продолжают наносить удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на горловском и артемовском направлениях. Кадрами боевой работы российских военнослужащих в четверг, 27 июля, поделился военкор «Известий» Дмитрий Астрахань.

По словам корреспондента, противник не прекращает свои попытки атаковать ВС РФ, но подавляющее большинство атак подавляются российской артиллерией еще «на выходе», в местах скопления.

«Отрабатываем мелкие группы, технику, укрепления. Противник пытается малыми группами и артиллерийскими обстрелами прощупывать нашу оборону. В ответ мы принимаем меры. Скажем так: инициатива больше за нами», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Гудок.

Дмитрий Астрахань отмечает, что сейчас ВСУ укомплектованы западной техникой, в том числе тяжелой артиллерией. Чтобы успешно противостоять противнику, российские военнослужащие используют преимущества своего вооружения. Так, гаубицы «Гвоздика» быстрые и мобильные, что дает возможность артиллеристам постоянно маневрировать и наносить сокрушающие удары по украинским националистам.

Ранее, 26 июля, в распоряжении «Известий» оказалось видео разгрома вражеской техники в районе Артемовска. Российские десантники выследили замаскированный танк ВСУ. Боевая машина двигалась по открытой местности между лесополосой и полем.

В этот же день пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что танки и гаубицы 1-й танковой армии ВС РФ уничтожили до взвода боевиков ВСУ и бронеавтомобиль HUMMER на купянском направлении. Он добавил, что во время контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку CAESAR в районе Песчаного, а в районе Кисловки разгромила минометный расчет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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