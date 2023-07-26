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Артиллеристы «Нона-СВК» уничтожили кочующие орудия и БМП противника

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие самоходного артиллерийского орудия «Нона-СВК» горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили кочующие минометы и боевую бронированную машину пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 26 июля показало, как это было.

Получив от разведчиков координаты целей боевиков, военнослужащие, используя все возможности уникальной боевой машины, выполнили их уничтожение из 120-миллиметрового орудия. Для этого использовались осколочно-фугасные и термобарические снаряды.

«Машина очень мобильная. Отстрелялись — уехали. Цели пришли: отстрелялись — уехали. Прилеты, конечно, бывают, да, но машинка очень мобильная, можем спокойно уехать с позиции», — рассказал командир расчета с позывным Сема.

Он добавил, что в основном работают артиллеристы по вражеской пехоте, прикрывают своих пехотинцев. Но бывают и другие цели, например, орудие противника.

«Приходит задача, поднимается беспилотник, даются координаты. По ним стреляем, потом проводим корректировки и по ним попадаем по целям», — пояснил Сема.

Маневренность и скорострельность самоходного миномета позволяет за короткое время нанести поражение объектам противника и покинуть огневую позицию до начала контрбатарейной стрельбы врага, уточнили в Минобороны.

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ВС РФ значительно продвинулись на краснолиманском направлении

7 июля Минобороны РФ показало, как расчеты самоходных артиллерийских орудий «Нона-СВК» горного мотострелкового соединения ЦВО уничтожили скопление живой силы, а также подавили огневые позиции ВСУ на краснолиманском направлении. Благодаря маневренности, а также скорострельности самоходного миномета, артиллеристы нанесли из 120-мм орудий минометный «дождь» по позициям националистов.

16 мая военное ведомство показало, как работает самоходный миномет «Нона-СВК». Стрельба из него ведется осколочно-фугасными и активно-реактивными снарядами на дальности до 18 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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