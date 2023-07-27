Россияне рассказали о любимых занятиях на даче

Россияне на даче предпочитают просто отдыхать и готовить еду на огне. К таким выводам 27 июля пришла «Газета.Ru», изучив данные исследования «ВсеИнструменты.ру».

Комфортный досуг на даче невозможен без теплого дома с хорошим отоплением — в этом уверены 37% опрошенных. Гараж оказался важнее для 23%, а 19% не насладились бы отдыхом в полной мере в отсутствие теплого душа. Еще 17% респондентов указали на необходимость погреба, а 16% сказали о важности наличия веранды и бассейна. Мангальная зона — далеко не на первом месте, о специально оборудованной для шашлыков территории упомянули всего 14% опрошенных.

На вопрос о деятельности во время дачного отдыха 33% респондентов назвали приготовление пищи на открытом огне. Также среди популярных видов досуга — отдых в загородном доме (31%), работа на огороде (19%), автомобильные работы (18%), цветоводство (16%) и спорт (15%).

Разделять обязанности на дачном участке по гендерному признаку склонны 62% опрошенных. Пол не оказывает никакого влияния на выбор активности у 38% отдыхающих.

Респонденты, привыкшие разделять обязанности по гендерному признаку, в числе женских видов деятельности назвали посадку новых растений (62%), заготовку урожая на зиму (42%), уборку дачной территории (33%), уход за огородом (18%), а также за теплицей (15%) и приготовление пищи (14%).

В числе мужских обязанностей опрошенные назвали стрижку газона (52%), ремонт бытовой и садовой техники (42%), консервацию дачного домика на зиму (36%), обработку посадок от вредителей (16%), а также мелкий бытовой ремонт (15%) и капитальный ремонт (14%).

Ранее, 24 июля, врач-физиотерапевт Александр Мелия дал советы пожилым людям при отдыхе на воде. В числе прочих — рекомендация не заходить в холодные водоемы при сильной жаре. Также врач порекомендовал отказаться от купания при признаках даже небольшого недомогания.

21 июля ИА AmurMedia указали на увеличение числа конфликтных ситуаций с участием диких животных. В Хабаровской области бурые медведи все чаще заходят в дачные поселки.