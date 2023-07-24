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Врач дал советы пожилым людям при отдыхе на воде

Физиотерапевт Мелия: пожилому человеку не стоит заходить в воду даже при легком недомогании
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Пожилым людям крайне опасно резко погружаться в холодный водоем в жару, также не стоит заходить в воду при любом недомогании. Об этом и других рисках несчастных случаев отдыха на воде рассказал «Известиям» 24 июля заведующий отделением гериатрической реабилитации РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия.

По его словам, несчастные случаи на воде происходят не только из-за неумения плавать.

«В пожилом возрасте крайне опасно в жаркий летний день резко погружаться в холодный водоем. Из-за разницы между температурой воздуха и воды в теле человека происходит рефлекторное сужение сосудов, что может привести к внезапной остановке сердца или к инсульту», — предупредил врач.

Он отметил, что это особенно актуально для людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. При таких случаях специалист посоветовал заходить в воду постепенно, намочив сначала водой руки, шею и грудь.

В то же время не следует заходить в воду слишком глубоко, если человек не уверен в своих силах, добавил физиотерапевт. При этом важно помнить, что человеческое тело имеет нулевую плавучесть, то есть если лечь на воду в расслабленном состоянии с полными легкими воздуха, тело останется на поверхности.

«Поэтому, если вы не чувствуете под ногами дна, не паникуйте, постарайтесь расслабиться, чем больше вы напрягаете мышцы, тем хуже плавучесть вашего тела. Чтобы избежать опасной ситуации на воде, используйте спасательный жилет», — указал специалист.

Как подчеркнул врач, если же у пожилого человека нет проблем с сердцем и здоровье позволяет прыжки в воду, не стоит делать это в незнакомых местах.

«Сначала проверьте дно, там могут оказаться посторонние предметы или камни. Кроме того, можно не рассчитать глубину, удариться о дно и получить тяжелую травму шеи. В пожилом возрасте при высоком риске остеопороза даже незначительная травма может привести к перелому», — уточнил Мелия.

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Также, по его словам, не стоит заходить в воду, если чувствуется даже легкое недомогание. В сильную жару может произойти перепад артериального давления или закружиться голова — в таком случае утонуть можно даже на мелководье.

Помимо этого, стоит пользоваться кремом с максимальной защитой от ультрафиолетовых лучей и прикрывать голову от прямого солнечного света. На пляже рекомендуется находиться до 10–11 часов утра и с 16:00 до заката.

Также Мелия в обязательном порядке рекомендовал перед поездкой на море проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее, 26 июня, врач-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов рассказал, что правильная подготовка к поездке на дачу может помочь избежать травм. Так, по словам врача, к активному лету стоит готовиться поэтапно весь год. Например, в этом могут помочь регулярная физическая активность и правильное, сбалансированное питание.

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