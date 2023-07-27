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Госдума приняла законопроект о размещении велодорожек в рекреационных зонах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутаты Госдумы приняли законопроект, согласно которому разрешается размещать на территории рекреационных лесных зон некоторые спортивные, игровые и прогулочные объекты. Об этом в среду, 26 июля, говорится на сайте Госдумы.

Законопроект был принят и в первом, и во втором чтениях. Согласно тексту документа, на лесных территориях можно будет размещать лыжные трассы, велосипедные дорожки, роллерные трассы, а также оборудовать пешеходные тропы, спортивные и детские площадки, пишет сайт kp.ru.

Помимо этого, в лесах разрешат устанавливать объекты благоустройства —урны, беседки, лавочки, фонарные столбы и туалеты.

Площадь указанных объектов не должна превышать один гектар. Закон не допускает строительства жилых домов, гостиниц, апартаментов или других зданий на этих территориях.

В июне член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что при рассмотрении законопроекта учтут уникальность экосистемы лесных территорий и необходимость бережного проведения работ, пишет RT.

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Ранее 26 июля заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что новую улицу с велодорожками обустроят на северо-востоке столицы вблизи Алтуфьевского шоссе. На участке протяженностью в 143 м появится дорога с двухсторонним движением для автотранспорта, сообщает агентство городских новостей «Москва». Кроме того, для маломобильных граждан поставят наземные тактильные указатели и контрастные ленты на опорах освещения, отмечает телеканал «360».

В июне стало известно, что еще 15 млн рублей выделили на обустройство велодорожек в Альметьевске (Татарстан). Там определили подрядчика, который займется строительством второй очереди пешеходных и велосипедных дорожек вдоль набережной городского водохранилища.

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