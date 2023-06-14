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Еще 15 млн рублей выделили на обустройство велодорожек в Альметьевске

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В Альметьевске (Татарстан) определили подрядчика, который займется строительством второй очереди пешеходных и велосипедных дорожек вдоль набережной городского водохранилища. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на результаты соответствующего электронного аукциона.

Контракт стоимостью 15 млн рублей получило ООО «Актив-прогресс». Фирма должна выполнить работы второй очереди до конца лета 2023 года.

По данным издания, благоустройство водохранилища началось осенью 2022-го. Проект предусматривает обустройство кольцевой беговой дорожки, велопешеходной дорожки, установку различных павильонов. Также на территории появятся кафе, прокат сапбордов и велосипедов.

В апреле сообщалось, что в Нижнем Новгороде намерены создать кольцевую велосипедную дорожку. В перспективе власти намерены создать единую велодорожную сеть, которая бы связала все районы города.

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