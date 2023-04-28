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Кольцевая велодорожка появится в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде намерены создать кольцевую велосипедную дорожку. Об этом мэр города Юрий Шалабаев сообщил 28 апреля в ходе прямого эфира.

Разработкой проект велосети занимается «НижегородгражданНИИпроект». Он будет готов в скором времени. Строительство планируется начать уже в 2023 году, необходимые для этого средства предусмотрены в бюджете.

«Стартуем в этом году с Автозаводского и Ленинского районов. К 12 км существующей велодорожной сети, которая была построена в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», добавляем порядка 8 км. Автозаводская часть будет закольцована», — цитирует мэра ИА «НьюсНН».

В перспективе власти намерены создать единую велодорожную сеть, которая бы связала все районы города. Однако это не отменяет локального обустройства велодорожек, которое проводится при ремонте тротуаров.

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