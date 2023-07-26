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Пограничники в Крыму спасли людей с тонущей яхты в Черном море

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Фото: РЕН ТВ
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Корабль пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пришел на помощь тонущей яхте «Тата», потерпевшей бедствие возле Керчи. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба ведомства.

«Яхта получила пробоину от столкновения с подводным объектом (затопленное судно). На призыв о помощи откликнулся пограничный сторожевой корабль «Коршун». Проинформированы ближайшие к району бедствия суда. Прибывший на место происшествия экипаж обнаружил яхту, которая к этому моменту уже была затоплена на 50%», — говорится в сообщении.

Южная транспортная прокуратура дала поручение организовать проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания в связи с повреждением яхты. Ведомство отметило на своем сайте, что пострадавших и розлива нефтепродуктов не было.

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Ранее, 19 июня, экипажи фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и сопровождавшего его сухогруза «Пижма» спасли пассажиров иностранного судна «Авалон», терпевшего бедствие в территориальных водах Греции. Всего спасли 68 пассажиров, их доставили на «Пижму», где оказали необходимую медпомощь.

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