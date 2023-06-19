Корабли ВМФ РФ в Средиземном море спасли пассажиров терпящего бедствие судна

В ночь на понедельник, 19 июня, экипажами фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и сопровождавшего его сухогруза «Пижма» были спасены пассажиры иностранного судна «Авалон», терпящего бедствие в территориальных водах Греции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сигнал от судна яхтенного типа «Авалон» фрегат принял первым в ходе следования по маршруту перехода в порт Тартус в южной части Эгейского моря. Российские корабли изменили курс и незамедлительно начали переход в район бедствия, говорится в сообщении ведомства.

Всего с «Авалона» спасли 68 пассажиров, их доставили на «Пижму», где оказали необходимую медпомощь.

После этого спасенных доставили в бухту острова Калимнос, где передали на борт катеров береговой охраны Греции.

В январе отряд боевых кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» спас гражданина Франции с яхты, тонущей в Атлантическом океане. Спасенным оказался Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике.