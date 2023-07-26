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В MAAG опровергли информацию о закрытии ряда магазинов

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В сети магазинов MAAG опровергли информацию о закрытии ряда торговых точек, об этом говорится в релизе, поступившем 26 июля «Известиям».

«Инициатив по сокращению количества розничных магазинов MAAG в компании нет», — говорится в документе.

Отмечается, что бренд недавно начал работу на российском рынке. При этом итоги первых месяцев работы соответствуют планам менеджмента компании.

«В магазины постоянно приходят новые коллекции, при этом конкурентноспособные рабочие условия для сотрудников и расширение ассортимента, улучшение качества, доступные цены и высокий сервис для клиентов продолжают быть основными приоритетами», — добавили в сети.

В компании отметили, что намерены продолжать бизнес в России и реализовывать все планы развития.

Ранее в среду вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин в беседе с «Известиями» оценил данные о возможном закрытии магазинов MAAG. Говорить о закрытии спустя три месяца после открытия пока рано, уточнил эксперт.

Он обратил внимание, что летние месяцы не являются показателем продаж.

В марте испанская Inditex продала функционирующий бизнес Fashion And More Management DMCC (зарегистрирована в ОАЭ): в периметр сделки вошло более 200 площадок в РФ. Ранее их развивали под брендами Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, теперь эти места заняли Maag, Ecru, Dub и Vilet.

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