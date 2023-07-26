СБУ официально взяла на себя ответственность за теракт на Крымском мосту

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства. Об этом он сказал 26 июля, видео опубликовали украинские СМИ.



СБУ и «Укрпочта» презентовали марку, посвященную деятельности спецслужбы и ее вкладу в защиту страны. На мероприятие глава «Укрпочты» Игорь Смелянский надел футболку с надписью «Кто как не мы спалим мосты. СБУ». Также на ней было фото пылающего Крымского моста.



Малюк в своем выступлении указал, что теракт на Крымском мосту был реализован украинскими спецслужбами.



«Мой коллега сегодня одел соответствующую футболку — это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», — сказал он.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что взрыв осуществлен спецслужбами Украины. Эту версию подтвердили в ФСБ РФ. Уже установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.