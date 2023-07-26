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В России начались продажи иранского седана Iran Khodro Dena+

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Фото: Iran
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На российском рынке появились первые иранские седаны Iran Khodro Dena+, которые позиционируются как главный конкурент Lada Vesta NG. Цена на новинку начинается от 1 449 000 рублей, сообщает 26 июля Autonews.ru.

Новинка российского рынка построена на базе 36-летнего Peugeot 405. Габариты седана: длина ― 4558 мм, ширина ― 1720 мм, высота ― 1460 мм, а размер колесной базы составляет 2671 мм.

Dena+ поставляется в Россию с 1,7-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Максимальная скорость авто составляет 205 км/ч.

Из опций покупатели Iran Khodro Dena+ получат центральный замок, люк в крыше, подогрев сидений и зеркал заднего вида, датчик дождя и света, парктроники, камеру заднего вида, круиз-контроль, кондиционер, ABS и ESP.

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Ранее, 25 июля, в Иране в объективы журналистов попал предсерийный образец «первого национального кроссовера» Iran Khodro Ray, который вдохновлен концепт-каром Rira, представленным в Тегеране в августе прошлого года.

Кроссовер построен на базе французского Peugeot 2008 первого поколения, в основе которого лежит платформа PF1.

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