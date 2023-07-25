Опубликованы первые кадры предсерийного иранского кроссовера Iran Khodro Ray

В Иране в объективы журналистов попал предсерийный образец «первого национального кроссовера» Iran Khodro Ray. Об этом 25 июля сообщает портал Khodrobank.com.

Ray вдохновлен концепт-каром Rira, представленным в Тегеране в августе прошлого года. Кроссовер построен на базе французского Peugeot 2008 первого поколения, в основе которого лежит платформа PF1.

По словам инсайдеров, автомобиль получит атмосферный двигатель Peugeot объемом 1,6 л и мощностью 113 л.с., а также 1,7-литровый французский турбодвигатель, который развивает 160 л.с. в паре с механической и автоматической трансмиссией на выбор.

Iran Khodro Ray оснащен ESP, камерой заднего вида и сенсорной панелью системы мультимедиа. Дата выхода кроссовера на рынок пока что не разглашается.

На прошлой неделе, 21 июля, иранский бюджетный седан IKCO Soren+, произведенный на базе 36-летнего Peugeot 405, появился в салонах российских дилеров по цене от 1 349 000 рублей.

Soren+ оснащается 1,6-литровым двигателем Peugeot мощностью 110 л.с. (150 Нм) в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает у машины 11 с, а максимальная скорость составляет 185 км/ч.