Импортозамещенный самолет Superjet потеряет «Сухой» в названии

Новый импортозамещенный самолет SSJ-New будет называться Superjet-100, сообщил гендиректор компании-производителя «Яковлев» (бывший «Иркут») Андрей Богинский на презентации нового бренда компании 26 июля.

«Superjet-100 — именно таким мы видим название нашего самолета», — сказал он.

Ранее самолет назывался «Сухой Суперджет-100» (Sukhoi Superjet 100).

Ранее, 13 июня, вице-премьер, глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что первый полет российского самолета SSJ-NEW состоится в ближайшее время. По его словам, до конца года он получит сертификат типа, предназначенный для определения эталона типовой конструкции воздушного судна.

В тот же день авиаэксперт Роман Гусаров назвал создание такого самолета в России знаменательным событием для гражданской авиации страны. Он подчеркнул, что у воздушного судна будут лучшие характеристики, чем у предыдущей версии.