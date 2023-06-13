Мантуров сообщил о первом полете SSJ-NEW в ближайшее время

Первый полет российского самолета Sukhoi Superjet NEW (SSJ-NEW) состоится в ближайшее время, до конца года он получит сертификат типа, предназначенный для определения эталона типовой конструкции воздушного судна. Об этом во вторник, 13 июня, сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью «РИА Новости».

«Первый полет в импортозамещенном облике произойдет в ближайшее время», — сказал он.

Мантуров также добавил, что поставки лайнеров заказчика начнутся после получения сертификата. В первую очередь самолеты получит «Аэрофлот».

Также министр не исключил, что самолет может получить российское название, однако признал, что необходимо взвесить все за и против, поскольку со сменой названия связаны многие сложности. В частности, нужно пройти процедуры, включая сертификаты типа, которые до этого были получены на Sukhoi Superjet.

Ранее, 6 июня, в ОАК сообщили, что первый полет самолета SSJ-NEW состоится в ближайшие несколько недель, после того как оборудование лайнера будет проверено на земле. Впервые SSJ-NEW будет запущен на франко-российских двигателях SaM146, при этом корпорация стремилась заменить все импортные детали, поэтому второй полет пройдет уже на отечественных двигателях ПД-8.

Sukhoi Superjet NEW — это полностью импортозамещенная версия самолета Superjet 100 (SSJ-100). В нем замещено около 40 иностранных систем и компонентов.