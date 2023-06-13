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Авиаэксперт назвал знаменательным событием создание SSJ-NEW

Авиаэксперт Гусаров: Россия входит в элитарный клуб мировых производителей гражданской авиатехники
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Фото: Объединенная авиастроительная компания
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Авиаэксперт Роман Гусаров во вторник, 13 июня, в беседе с «Известиями» назвал создание самолета Sukhoi Superjet NEW (SSJ-NEW) в России знаменательным событием для гражданской авиации страны.

По словам специалиста, SSJ-NEW — это «всем уже знакомый Sukhoi Superjet 100, только его импортозамещенная версия, суперджет второго поколения». Характеристики у новой модели будут лучше, чем у предыдущей версии.

«Это очень знаменательное событие для нашей гражданской авиации, потому что мы получим полностью отечественный самолет, который не зависит от иностранных поставщиков и политических решений. А для промышленности это новый технологический шаг. На сегодняшний день Россия входит в элитарный клуб мировых производителей авиатехники гражданской, а их очень мало, буквально единицы. Ядерных держав больше, чем стран, которые умеют создавать и производить гражданские самолеты», — подчеркнул Гусаров.

Он также добавил, что изменения, которые будут внесены в SSJ-NEW по сравнению с его предшественником, не будут сильно заметны для пассажиров, однако для авиации это будут существенные изменения.

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Ранее в этот день глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что первый полет SSJ-NEW состоится в ближайшее время, до конца года он получит сертификат типа, предназначенный для определения эталона типовой конструкции воздушного судна. Министр также добавил, что поставки лайнеров заказчика начнутся после получения сертификата. В первую очередь самолеты получит «Аэрофлот».

Ранее, 6 июня, в ОАК сообщили, что первый полет самолета SSJ-NEW состоится в ближайшие несколько недель после того, как оборудование лайнера будет проверено на земле. Впервые SSJ-NEW будет запущен на франко-российских двигателях SaM146, при этом корпорация стремилась заменить все импортные детали, поэтому второй полет пройдет уже на отечественных двигателях ПД-8.

Sukhoi Superjet NEW — это полностью импортозамещенная версия самолета Superjet 100 (SSJ-100). В нем замещено около 40 иностранных систем и компонентов.

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