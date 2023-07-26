Семь боевиков ВСУ сдались в плен силам РФ в Херсонской области
Семь боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен военнослужащим РФ в островной зоне на Днепре, сообщил 26 июля представитель экстренных служб Херсонской области.
«Сегодня ночью благодаря военнослужащим из группировки «Днепр» были взяты в плен семь боевиков ВСУ из островной зоны. Как известно, двое из них из города Николаева», — поделился он.
21 июля полковник ВС США, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что лидерство украинского президента Владимира Зеленского оказалось на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых солдат ВСУ приказам командования.
7 июля пленные военнослужащие ВСУ рассказали о низком моральном духе в подразделениях из-за больших потерь и плохого обеспечения. Командиры, по их словам, не умели воевать, посылали «на мясо» множество людей, которых становилось с каждым разом всё меньше.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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