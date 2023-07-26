Врач рассказала об опасности препаратов для прерывания беременности

Применение препаратов мизопростол и мифепристон для прерывания беременности должно происходить под строгим контролем врача и с учетом целого ряда факторов. В противном случае есть риск развития серьезных осложнений, вплоть до летального исхода, рассказала «Известиям» 26 июля врач акушер-гинеколог, репродуктолог «Инвитро», к.м.н. Виктория Дементьева.

Накануне Минздрав России предложил внести препараты мизопростол и мифепристон, которые применяются в том числе для прерывания беременности, в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ).

Как отметила Дементьева, искусственное прерывание беременности — это манипуляция, требующая обязательного медицинского контроля, которая не может проводиться вне клиники без соответствующего мониторинга за состоянием пациентки.

«При неправильном установлении срока беременности, локализации плодного яйца, отсутствии учета данных анамнеза пациентки о хронических заболеваниях, операциях и прочих факторах использование упомянутых выше препаратов может привести к крайне негативным последствиям. Среди них: кровотечения, возникновение нарушенной трубной беременности по типу разрыва трубы, развитие аллергических реакции вплоть до анафилактического шока, что также не исключает смертельный исход», — предупредила Дементьева.

При этом врач подчеркнула, что внесение мизопростола и мифепристона в перечень ПКУ не повлияет на доступность средств экстренной контрацепции.

Согласилась с тем, что использование данных препаратов должно происходить только под контролем врача, и руководитель поликлинического отделения Московского областного института акушерства и гинекологии, президент междисциплинарной ассоциации специалистов по здоровому старению, профессор, доктор медицинских наук Вера Балан.

Она отметила, что фармакологический аборт, который возможен на ранних сроках беременности, является более безопасным, чем процедура выскабливания. Поэтому такие препараты должны оставаться доступными, но их выписку и прием необходимо контролировать.