Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия в ООН указала на уничтожение Киевом канонического православия
Мир
Британия заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ ООН
Туризм
Эксперт оценил выгоду для России безвизового туробмена с Китаем
Авто
В июне россияне потратили 234 млрд рублей на покупку новых автомобилей
Армия
ВС РФ заняли более выгодные позиции на куземовском направлении
Спорт
Медведев не будет участвовать в турнире в Вашингтоне
Общество
Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей к ноябрю
Армия
ВС РФ отразили по одной атаке на южнодонецком и запорожском направлениях
Общество
В подмосковном Одинцово затопило улицы после мощного ливня
Политика
Путин поручил включить в госзаказ на фильмы и рекламу тему престижа профессии педагога
Общество
Минтранс Подмосковья призвал водителей к соблюдению ПДД в связи с непогодой
Армия
Семь боевиков ВСУ сдались в плен силам РФ в Херсонской области
Происшествия
ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

Врач рассказала об опасности препаратов для прерывания беременности

Гинеколог Дементьева: бесконтрольное прерывание беременности препаратами может привести к смерти
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Применение препаратов мизопростол и мифепристон для прерывания беременности должно происходить под строгим контролем врача и с учетом целого ряда факторов. В противном случае есть риск развития серьезных осложнений, вплоть до летального исхода, рассказала «Известиям» 26 июля врач акушер-гинеколог, репродуктолог «Инвитро», к.м.н. Виктория Дементьева.

Накануне Минздрав России предложил внести препараты мизопростол и мифепристон, которые применяются в том числе для прерывания беременности, в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ).

Как отметила Дементьева, искусственное прерывание беременности — это манипуляция, требующая обязательного медицинского контроля, которая не может проводиться вне клиники без соответствующего мониторинга за состоянием пациентки.

«При неправильном установлении срока беременности, локализации плодного яйца, отсутствии учета данных анамнеза пациентки о хронических заболеваниях, операциях и прочих факторах использование упомянутых выше препаратов может привести к крайне негативным последствиям. Среди них: кровотечения, возникновение нарушенной трубной беременности по типу разрыва трубы, развитие аллергических реакции вплоть до анафилактического шока, что также не исключает смертельный исход», — предупредила Дементьева.

При этом врач подчеркнула, что внесение мизопростола и мифепристона в перечень ПКУ не повлияет на доступность средств экстренной контрацепции.

Согласилась с тем, что использование данных препаратов должно происходить только под контролем врача, и руководитель поликлинического отделения Московского областного института акушерства и гинекологии, президент междисциплинарной ассоциации специалистов по здоровому старению, профессор, доктор медицинских наук Вера Балан.

Она отметила, что фармакологический аборт, который возможен на ранних сроках беременности, является более безопасным, чем процедура выскабливания. Поэтому такие препараты должны оставаться доступными, но их выписку и прием необходимо контролировать.

Пилюли с доставкой: кто сможет заказать рецептурные лекарства онлайн
Госдума приняла закон о дистанционной продаже медицинских средств
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023