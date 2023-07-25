Минздрав предложил внести в перечень ПКУ препараты для прерывания беременности

Минздрав России предложил внести препараты мизопростол и мифепристон, которые применяются в том числе для прерывания беременности, в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), о чем стало известно во вторник, 25 июля.

«Раздел IV перечня ПКУ дополняется позициями «мизопростол (лекарственные препараты)» и «мифепристон (лекарственные препараты)» в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов», — цитирует ТАСС положение из пояснительной записки к проекту приказа, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.

Пояснительная записка предупреждает, что прием препаратов для искусственного прерывания беременности без наблюдения врача и посещения больницы угрожает осложнениями и может привести к смерти. К примеру, в случае недиагностированной внематочной беременности, беременности в рубце на матке или развития аллергической реакции на лекарство.

Ранее в этом месяце министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высказывался о необходимости учета и ограничения препаратов для прерывания беременности. Он подчеркнул: «препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях», приводил его слова «Интерфакс».

В январе директор московского офиса CPO Group, эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса «Опоры России» Лариса Науменко объясняла, зачем нужен законопроект о штрафах для владельцев аптек и фармацевтов за продажу лекарств без рецепта. Он направлен на борьбу с «лекарственной» наркоманией.