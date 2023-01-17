Эксперт объяснила необходимость проекта о штрафах за продажу лекарств без рецепта

Законопроект о штрафах для владельцев аптек и фармацевтов за продажу лекарств без рецепта направлен на борьбу с «лекарственной» наркоманией. Об этом «Известиям» рассказала директор московского офиса CPO Group, эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса «Опоры России» Лариса Науменко во вторник, 17 января.

Ранее в этот день стало известно, что соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

«Данная инициатива связана с распространением полинаркомании («лекарственной наркомании»), особенно среди подростков, что относится в числу угроз национальной безопасности в сфере оборота наркотиков. Касается в первую очередь запрета на продажу препаратов, подлежащих предметно-количественному учету (психоактивных препаратов)», — пояснила эксперт.

По ее словам, за последние 5 лет на 22% увеличилось количество административных правонарушений, связанных с продажей лекарственных препаратов без рецептов, что свидетельствует о неэффективности действующих мер.

«Инициатива может способствовать тому, что сократятся продажи данной группы лекарств без рецепта и соответственно психоактивные препараты, к которым возникает зависимость, будут менее доступны. Не все фармацевты будут готовы брать на себя ответственность за отпуск лекарств без рецепта ввиду риска штрафа в размере 10–20 тыс. рублей или запрета на работу в аптеках на срок от 6 месяцев до одного года», — отметила Науменко.

В свою очередь директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций, провизор Виктория Преснякова убеждена, что борьба с наркоманией путем введения новых штрафов для фармацевтов не решит проблему, которая лежит гораздо глубже. Она предположила, что более эффективным будет нарабатывание практики применения действующих норм, чем создание новых.

«К недобросовестным аптекам надо принимать меры уже действующего законодательства, которое позволяет помимо штрафов аннулировать лицензии. Добросовестное аптечное сообщество соблюдает правила отпуска лекарственных препаратов из перечня ПКУ (лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету. — Ред.)», — подчеркнула эксперт.

Также она отметила, что в вопросе отпуска лекарственных препаратов существуют и другие проблемы, например вопрос о несовершеннолетнем покупателе в аптеке.

«Сегодня надо восстанавливать утраченное межотраслевое взаимодействие между врачами и фармацевтами, сокращать регуляторные барьеры, необходимо консультироваться с бизнесом, учитывать мнение экспертного сообщества и только после этого принимать те или иные документы и делать громкие заявления», — резюмировала Преснякова.

Ранее в этот день о внесении законопроекта в Госдуму сообщила автор документа, сенатор Ирина Рукавишникова. Она уточнила, что основные изменения касаются работы фармацевтов, которые чаще всего нарушают закон и продают препараты без рецепта. Им придется заплатить штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей либо лишиться возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до года.

Для индивидуальных предпринимателей предлагается установить штраф на уровне от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей