Морской крестный ход завершился в Севастополе

В Севастополе завершился 10-й морской крестный ход. Шествие приурочено к 300-летию переноса мощей князя Александра Невского. Святыня была перевезена в Санкт-Петербург в честь окончания Северной войны, передает телеканал «Известия». Морской крестный ход проводится с 2014 года. Участники посетили Сочи, Туапсе, Феодосию и Ялту. В конце пути на борту катамарана прошел благодарственный молебен.

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