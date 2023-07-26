Задержанного в Алма-Ате россиянина посетил сотрудник генконсульства

Представитель генерального консульства России в Казахстане посетил в СИЗО задержанного в Алма-Ате сотрудника российской компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) россиянина Никиту Кислицина. Об этом 26 июля рассказал консул-советник российского ведомства в Алма-Ате Артем Оганов после встречи с задержанным.

По его словам, россиянин чувствует себя хорошо. Кислицин не имеет претензий к правоохранительным ведомства Казахстана и сотрудникам следственного изолятора.

«Он однозначно намерен вернуться на Родину и других вариантов не рассматривает, в том числе — просить убежища», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее, 18 июля, начальник службы международно-правового сотрудничества генпрокуратуры Республики Казахстан Нурдаулет Суиндиков сообщил, что Россия и США намерены требовать от Казахстана выдачи задержанного в Алма-Ате Кислицина. Мужчина обвиняется в незаконном доступе к охраняемой информации.

По имеющимся у Суиндикова сведениям, ходатайство о предоставлении в Республике Казахстан убежища Кислицин не подавал.

В конце июня сообщалось, что посольство России в Казахстане и генконсульство в Алма-Ате принимают необходимые меры для защиты законных прав задержанного россиянина. Тогда же заместитель генерального прокурора Казахстана Улан Байжанов заявил, что Казахстан изучит основания для экстрадиции Кислицина. Он отметил, что следует сначала выяснить, являются ли в Казахстане уголовно наказуемыми деяния, которые ему инкриминируют в США.

Кислицина задержали в Казахстане 22 июня по требованию Вашингтона. Претензии США к нему связаны С кейсом более чем 10-летней давности, когда он работал журналистом.

Кислицин отвечал за развитие бизнеса сетевой безопасности F.A.C.C.T. 20 апреля было объявлено, что компания по борьбе с киберпреступностью Group-IB продолжит работать на рынке РФ под брендом F.A.С.С.T. Ее возглавил прежний глава регионального подразделения Group-IB Валерий Баулин.