«Человек ничего не сможет сделать, если его данные распространяются»

Использование обезличенных персональных данных позитивно для бизнеса, но несет в себе риски для рядовых граждан. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер. Сегодня скрыть информацию довольно сложно, IT-системы могут быстро вычислить конкретного человека, после чего он может стать жертвой мошенников. Сейчас профильные ведомства разрабатывают схему оборота данных о гражданах, при которой раскрыть личность пользователя было бы проблематично. При этом, если человек все-таки столкнулся с злоупотреблениями, ему может помочь Центр правовой помощи в цифровой сфере, отметил Милош Вагнер.

«Ваш номер был выбран случайным перебором цифр»

— Чем обезличенные персональные данные отличаются от необезличенных? Что это такое и кому они нужны?

— Обезличивание — это такая обработка или преобразование, которое удаляет часть информации о конкретном человеке из персональных данных (ПД). Это защищает пользователя от того, что сведения о нем могут быть восстановлены или использованы против него. В обезличенных персональных ПД убраны прямые идентификаторы, которые не позволяют человеку сопоставить их с собой. Но это нетрудно машине, тем, у кого есть вычислительные мощности или доступ к нейронным сетям.

Сегодня такие технологии становятся всё более доступными, а иногда бесплатными. Если раньше такой феномен, как обезличивание, рассматривался как мера по защите человека, то сегодня, к сожалению, мы исходим из того, что обезличенные данные всё еще персональные. К примеру, ваше имя, конечно, ваше, но принадлежит еще некоторому количеству людей. Ваш номер телефона формально — это идентификатор абонента телефонной связи. Это не ваша информация, это характеристика вашего устройства. Но если эти данные все объединить и сказать: Алена из такой-то квартиры, с таким-то номером телефона, то это становится ПД.

Если вдруг, например, серьезный мужской голос позвонит вам и скажет: «Это следователь по особо важным делам, уважаемый гражданин из такой-то квартиры, против вас возбуждено уголовное дело», то возможно, после таких слов вы начнете мыслить иррационально и дальше разговор может пойти совсем не в то русло, как вы может быть ожидали, если бы ваши персональные данные не использовались.

Этот пример показывает, что с обезличенными персональными данными, к сожалению, можно точно так же нанести ущерб, как и с не обезличенными.

Но, конечно, на основе датасетов из обезличенных ПД можно исследовать социальные группы, на основании поведения которых можно прогнозировать развитие городов, инфраструктуры. Одно из перспективных направлений — это технологии искусственного интеллекта, то есть обучение нейронных сетей. Чтобы ИИ, исследуя обезличенные данные, учился выявлять новые связи, невидимые обычному человеку. В этом и есть основной риск — алгоритм позволяет идентифицировать личность, восстановить информацию, а человек — нет. Если такие обезличенные ПД попадут в свободный оборот, мы можем прийти к ситуации, когда человек будет видеть и понимать, что его данные распространяются, но ничего сделать с этим не сможет.

— А кто может стать основным поставщиком таких данных?

— Сейчас большое количество ПД есть у банков, государства, крупных платформенных IT-компаний. Это могут быть основные поставщики обезличенных персональных данных. На наш взгляд, доступ к этой информации должен быть очень взвешенный, сбалансированный. И сейчас Минцифры подготовило проект федерального закона, который как раз позволит обеспечить доступ к этим данным без ущерба для человека, без ущемления его в правах. И самое главное, чтобы доступ к этим данным позволял бы нам как обществу получать нужные технологии, в том числе искусственного интеллекта, а не сервисы интернет-пробивок, где можно за небольшую сумму получить сведения о частной жизни человека.

— Какие ведомства сейчас регулируют оборот обезличенных данных? К какому подходу склоняется Роскомнадзор?

— Подход, к которому мы склоняемся, — это разработанный Минцифры совместно с уполномоченными органами в сфере безопасности и с нами ограниченный доступ к датасетам. Мы исходим из того, что после обезличивания ПД не перестают быть персональными. Поэтому это те же органы, которые регулируют законодательство о персональных данных: Роскомнадзор, Минцифры, ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. — «Известия»).

— Нет ли опасения, что под видом обезличенных данных покупателю может быть предоставлена информация о конкретном человеке? Ведь получить сведения о личности из нескольких баз сейчас достаточно просто.

— Вы совершенно правы. В этом и состоит основной риск — вы будете понимать, что вас идентифицировали, вас, жаргонно, срисовали, составили ваш цифровой портрет. Когда вам позвонят, например, с каким-то рекламным предложением, вы будете понимать, что звонящий точно знает, например, каким автомобилем вы интересуетесь или когда-то интересовались. Но при этом, чтобы уйти от ответственности, ему достаточно заявить, что ваш номер был выбран случайным перебором цифр.

«Будет очень неловко, если эти данные попадут не в те руки»

— Следите ли вы за международным опытом в этой сфере? Какие кейсы, как вам кажется, наиболее удачны и подходят России в этом вопросе?

— Одна из перспективных международных практик состоит в том, чтобы разработать метод обезличивания, сделать это безвозвратно. То есть, по сути, анонимизировать данные. В европейском законодательстве было введено такое понятие — анонимизированные данные, которое предполагает, что информацию восстановить невозможно. Но когда они начали исследовать этот вопрос, то отказались от этой идеи на какое-то время. Они пришли к концепции, что есть серьезное глубинное обезличивание, но анонимизации нет. На наш взгляд, такая анонимизация — это перспективная история, чтобы исходные сведения нельзя было восстановить, но при этом ценность для развития технологий они не потеряли.

— Когда появятся методические рекомендации по обезличиванию?

— Готовится законопроект, который предполагает доступ к массивам обезличенных данных. Он в том числе предполагает наделение полномочиями ряда ведомств по определению таких методик. Как только этот закон будет принят, мы разработаем соответствующие методики и, может быть, обновим уже существующие.

— Как вы относитесь к порядку обезличивания медицинских данных, утвержденному Минздравом? Могут ли такие приказы, учитывающие особенности отраслевых датасетов, быть основой для использования обезличивания?

— Сама методика, которая предусмотрена упомянутым приказом, комплементарна к тем методам обезличивания, которые есть в приказе Роскомнадзора. Он распространяется на государственные органы. Поэтому у нас нет вопросов к этому приказу, мы считаем его правильным. Но вопрос ровно в том, кто будет иметь доступ к тем обезличенным датасетам. Я приводил пример: если ваши медицинские данные будут восстановлены и отнесены к вам, будет очень неловко, если эти данные попадут не в те руки. Поэтому методика хороша, но регулирование доступа к этой информации данным — это более важная история.

«Для человека помощь совершенно бесплатна»

— Вы курируете Центр правовой помощи гражданам в цифровой сфере. Какие инструменты используются в его работе, на что направлена помощь?

— Цифровая сфера сейчас окружает нас повсюду, мы прямо сейчас находимся в этой цифровой среде и наблюдаем за тем, что иногда человеку нужна комплексная помощь в конкретной жизненной ситуации. Например, когда от его имени взяли кредит, заключили сделку, направили какие-то обращения или разместили его данные, задели его честь и достоинство. В этих ситуациях, как правило, компетенции одного или другого ведомства недостаточно. И человек, защищая свои права, вынужден бегать по инстанциям.

Поэтому в 2021 году было принято решение в подведомственном предприятии создать Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, который абсолютно бесплатно будет помогать и сейчас уже помогает людям разобраться во всех перипетиях. Например, там помогают составлять документы, требования, жалобы и даже обращаться в суды, а также защищаться в них.

Мы понимаем, что, как правило, защита своих интересов в суде — это длительный, изматывающий, изнуряющий процесс и простому человеку с его ежедневными заботами, трудностями, переживаниями просто не под силу этим заниматься не столько финансово, сколько морально. Как раз специалисты центра помогают, защищают его в суде. Его филиалы есть не только в Центральном, но и в Сибирском, Северо-Западном, в Приморском федеральном округах. Мы смотрим на опыт, который получает центр, будем дальше развивать эту историю. Считаем ее очень важной.

В прошлом году в этот центр поступило порядка 1.7 тыс. обращений, за первые полгода 2023 года — уже 1,5 тыс. То есть востребованность растет, мы чувствуем, что этим нужно заниматься, и будем его всячески поддерживать.

— Расскажите про самый интересный кейс, с которым пришлось столкнуться.

— Женщина, у которой была очень сложная жизненная ситуация, болел ребенок, вынуждена была, для того чтобы подтвердить достоверность этой информации, выложить свои ПД, включая копию паспорта, в интернет. Это ей, к сожалению, не помогло. Но данные были выложены, и ими воспользовались мошенники. На ее паспортные данные они зарегистрировали множество доменных имен, развернули бурную торговлю алкогольной продукцией, которая тоже незаконна. И когда на это обратил внимание уполномоченный орган, то административные штрафы он выносил тому, на чье лицо зарегистрированы доменные имена. Женщина об этом узнала тогда, когда к ней пришли уже приставы взыскивать задолженность. Ситуация настолько была запущена, что ее даже на сутки арестовывали. Юристы поймут, насколько сложно развернуть ситуацию, когда уже всё доказано, принято решение о привлечении к ответственности, уже начато исполнительное производство и так далее.

Это один из случаев, которым занимается центр. Доменные имена уже разделегированы, доказали непричастность человека к этим процессам. Обращение в любой из органов не помогло бы ей справиться со всем ворохом проблем, с которым она столкнулась.

— С чего следует начинать человеку, столкнувшемуся с подобной непростой жизненной ситуацией?

— С обращения в центр, а дальше ему подскажут, какое его участие требуется, для того чтобы дальше защищать свои права. Помогут в пределах возможностей центра. Для человека помощь совершенно бесплатна.