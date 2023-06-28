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F.A.C.C.T. сообщила о задержании Кислицина в Казахстане по запросу США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сотрудник F.A.C.C.T. Никита Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане по запросу США. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба компании.

«Кислицин находится под временным задержанием под стражей в Казахстане для изучения основания для экстрадиционного ареста по запросу США. По имеющейся у нас информации претензии к Кислицину не имеют отношения к его работе в компании F.A.C.C.T. , а связаны с кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что Кислицину оказывают необходимую юридическую помощь, было направлено обращение в генеральное консульство РФ для содействия в его защите.

Кислицин отвечает за развитие бизнеса сетевой безопасности F.A.C.C.T.

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Ранее в этот день Тверской суд Москвы избрал заочный арест в отношении Кислицина на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ. Ему вменяют неправомерный доступ к охраняемой законодательством информации.

20 апреля было объявлено, что компания по борьбе с киберпреступностью Group-IB продолжит работать на рынке РФ под брендом F.A.С.С.T. Ее возглавил прежний глава регионального подразделения Group-IB Валерий Баулин. Он заверил, что реструктуризация компании никак не повлияет на уровень защищенности клиентов, которых обслуживала российская часть Group-IB.

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