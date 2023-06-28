Суд в Москве заочно арестовал разработчика софта против киберпреступлений

Тверской суд Москвы принял решение заочно арестовать главу департамента компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицына. Об этом «Известиям» в среду, 28 июня, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд избрал заочный арест в отношении Кислицына на 2 месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», — рассказал собеседник.

Ранее разработчика софта против киберпреступлений объявили в розыск по делу о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч.3 ст. 272 УК РФ).

В компании F.A.C.C.T сообщили, что 22 июня Кислицына задержали в Казахстане.

Ранее, в июне 2022 года, ФСБ РФ разоблачила группу частных сыщиков и налоговиков, причастных к незаконному сбору данных более чем о 30 людях. Данная группа за период с 2019 года передала заказчикам охраняемые сведения военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, «в результате чего был нанесен ущерб государственной безопасности».