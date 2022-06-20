ФСБ РФ разоблачила сливавших иностранцам данные о военнослужащих

ФСБ РФ разоблачила группу частных сыщиков и налоговиков, причастных к незаконному сбору данных более чем о 30 людях. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«ФСБ РФ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь пресечена противоправная деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов, связанная с незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная группа за период с 2019 года передала заказчикам охраняемые сведения в отношении более 30 граждан, включая военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, «в результате чего был нанесен ущерб государственной безопасности».

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ — ст. 290 («Получение взятки») и чт. 291.1 («Посредничество во взяточничестве»).

19 мая Роскомнадзор предложил ввести уголовную ответственность за торговлю персональными данными россиян. Замруководителя ведомства Милош Вагнер заявил, что нужно жестко наказывать тех, кто формирует спрос на эти утечки данных.

6 апреля стало известно, что депутаты Госдумы хотят ужесточить контроль за персональными данными россиян: обязать организации, работающие с такой информацией, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также информировать органы власти о любых утечках.