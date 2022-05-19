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Роскомнадзор предложил ввести уголовное наказание за торговлю данными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роскомнадзор предлагает ввести уголовную ответственность за торговлю персональными данными россиян. Об этом в четверг, 19 мая, заявил замруководителя ведомства Милош Вагнер.

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«Предложили бы проработать меры по увеличению ответственности вплоть до введения уголовной ответственности для тех, кто организует такую незаконную торговлю, незаконный доступ к утекшим персональным данным <…> Только так, на наш взгляд, можно предотвратить этот вал мошенничества с нашими персональными данными», — заявил Вагнер на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи.

По его словам, нужно жестко наказывать тех, кто формирует спрос на эти утечки данных.

О появлении новых данных в карте с утекшими данными российских пользователей стало известно 18 мая. Так, ресурс пополнился информацией из ГИБДД, СДЭК, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников. Кроме того, в карту добавили перечень персон с их персональными данными. Злоумышленники добавили туда номера телефонов и адреса Ксении Собчак, Светланы Кривоногих, Петра Дерипаски и еще 30 человек.

Позже МВД РФ опровергло информацию об утечке данных граждан из информационных ресурсов ведомства. Кроме того, силовое ведомство подчеркнуло, что тестирование ведомственных информационных ресурсов на предмет их возможных уязвимостей проводится специалистами технических служб на постоянной основе.

21 апреля суд в Москве оштрафовал компанию «Яндекс еда» на 60 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных. До этого, 23 марта, Роскомнадзор выписал «Яндекс еде» административный протокол и заблокировал сайт со слитыми данными компании.

1 марта компания сообщила, что служба информационной безопасности «Яндекс еды» выявила утечку информации. В результате недобросовестных действий одного из сотрудников были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки.

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