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МВД РФ опровергло информацию об утечке данных граждан

МВД РФ опровергло информацию об утечке данных граждан из информационных ресурсов ведомства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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МВД РФ опровергает информацию об утечке данных граждан из информационных ресурсов ведомства. Такое заявление сделали в среду, 18 мая, на сайте ведомства.

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«Сегодня в некоторых средствах массовой информации появились публикации о якобы попавших в открытый доступ персональных данных граждан из информационных ресурсов МВД России, в частности, Федеральной информационной системы ГИБДД», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, силовое ведомство подчеркнуло, что тестирование ведомственных информационных ресурсов на предмет их возможных уязвимостей проводится специалистами технических служб на постоянной основе.

Также в этот день представитель пресс-службы ВТБ опроверг информацию об утечке персональных данных пользователей банка. Он подчеркнул, что информационная безопасность клиентов является приоритетом ВТБ и обеспечивается как от внешних вызовов, так и внутренних угроз.

О появлении новых данных в карте с утекшими данными российских пользователей стало известно ранее 18 мая. Так, ресурс пополнился информацией из ГИБДД, СДЭК, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников. Кроме того, в карту добавили перечень персон с их персональными данными. Злоумышленники добавили туда номера телефонов и адреса Ксении Собчак, Светланы Кривоногих, Петра Дерипаски и еще 30 человек.

Ранее, 21 апреля, суд в Москве оштрафовал компанию «Яндекс Еда» на 60 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных. До этого, 23 марта, Роскомнадзор выписал «Яндекс Еде» административный протокол и заблокировал сайт со слитыми данными компании.

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