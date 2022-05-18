В ВТБ опровергли новую утечку данных пользователей банка

Представитель пресс-службы ВТБ в среду, 18 мая, опроверг информацию об утечке персональных данных пользователей банка.

Так он прокомментировал сведения о том, что в опубликованную в марте карту с утекшими данными пользователей сервиса «Яндекс.Еды» добавили новую информацию из ВТБ, ГИБДД, Wildberries и ряда других источников.

«Информация, о которой идет речь, не относится к персональным данным клиентов. Здесь указаны лишь номера телефонов, которые пользователи оставляют при переводах через Систему быстрых платежей. Эти данные не позволяют предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов, поэтому угрозы безопасности их средств нет. Никаких утечек персональной информации, включая паспортные данные и номера карт, мы не фиксируем», — подчеркнул собеседник.

По его словам, информационная безопасность клиентов является приоритетом ВТБ и обеспечивается как от внешних вызовов, так и внутренних угроз.

«Мы применяем разграничения прав доступа к информации, осуществляем жесткий контроль действий пользователей при работе с конфиденциальными данными. В ВТБ создан специальный закрытый периметр, обеспечивающий максимальную степень защиты банковских систем и внутренней информации», — добавил представитель банка.

О появлении новых данных в карте с утекшими данными российских пользователей стало известно ранее 18 мая. Так, ресурс пополнился информацией из ГИБДД, «СДЭКа», Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников. Кроме того, в карту добавили перечень персон с их персональными данными. Злоумышленники добавили туда номера телефонов и адреса Ксении Собчак, Светланы Кривоногих, Петра Дерипаски и еще 30 человек.

Ранее, 21 апреля, суд в Москве оштрафовал компанию «Яндекс.Еда» на 60 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных. До этого, 23 марта, Роскомнадзор выписал «Яндекс.Еде» административный протокол и заблокировал сайт со слитыми данными.

1 марта стало известно, что служба информационной безопасности «Яндекс.Еды» выявила утечку информации. База охватывает всю территорию РФ и некоторые другие страны, среди которых Белоруссия и Казахстан. В результате были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки. Утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.