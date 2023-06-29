Посольство РФ в Алма-Ате принимает меры для защиты прав сотрудника F.A.C.C.T.

Посольство России в Казахстане и генконсульство в Алма-Ате принимают необходимые меры для защиты законных прав задержанного в республике руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиты Кислицина. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба казахстанского посольства РФ.

«Посольство и генеральное консульство России в г. Алматы принимают все необходимые меры для защиты законных прав россиянина», — цитирует ответ пресс-службы на официальный запрос ТАСС.

В посольстве заявили, что казахстанская сторона своевременно проинформировала сотрудников российского посольства о задержании Кислицина.

Ранее, 29 июня, заместитель генерального прокурора Казахстана Улан Байжанов заявил, что Казахстан изучит основания для экстрадиции Кислицина. Он отметил, что следует сначала выяснить, являются ли в Казахстане уголовно наказуемыми деяния, которые ему инкриминируют в США.

Источник «Известий» 28 июня сообщил, что Россия будет добиваться экстрадиции Кислицина из Казахстана по умолчанию, потому что он арестован заочно.

Кислицина задержали в Казахстане 22 июня по требованию Вашингтона. Претензии США к нему связаны не с работой в F.A.C.C.T., а с кейсом более чем 10-летней давности, когда он работал журналистом.

Кислицин отвечал за развитие бизнеса сетевой безопасности F.A.C.C.T. 20 апреля было объявлено, что компания по борьбе с киберпреступностью Group-IB продолжит работать на рынке РФ под брендом F.A.С.С.T. Ее возглавил прежний глава регионального подразделения Group-IB Валерий Баулин. Он заверил, что реструктуризация компании никак не повлияет на уровень защищенности клиентов, которых обслуживала российская часть Group-IB.