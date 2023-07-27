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За жизни кошачьи: заводчиков собак и кошек могут обязать платить налоги

В Госдуме подготовили нормы по регулированию рынка домашних животных
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Заводчиков могут обязать проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых домашних животных, а также платить с этого налоги. Деятельность по коммерческому разведению питомцев предлагают вписать в закон «Об ответственном обращении с животными». Такие поправки подготовили в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. В нижней палате парламента сообщили, что инициативу поддержало Минприроды. Эксперты считают, что правовое регулирование рынка животных необходимо, однако на практике реализовать это непросто, особенно в части уплаты налогов.

Ввести в правовое поле

Правительство хотят наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к разведению, содержанию и маркировке животных. Такие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которыми вводится регулирование заводческой деятельности, подготовлены к внесению в Госдуму. С документом ознакомились «Известия».

К требованиям могут быть отнесены обязательная регистрация заводчиков животных, вакцинация питомцев, а также уплата налогов, рассказал автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов.

ветклиника собака
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев. Известный мне пример — рекорд — 70 пуделей в одной квартире. Понятно, что там соседи на стенку лезли, потому что жизнь из-за запаха и шума была просто невыносимой, — пояснил политик «Известиям».

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По его словам, те, кто занимается таким разведением, фактически обрекает животных на муки.

Эти заводчики не состоят, как правило, ни в каких кинологических клубах и ассоциациях, потому что ни одно подобное объединение не даст разрешение на такое разведение. Мало того, зачастую купленные животные потом оказываются вообще беспородными или с нарушением породных данных, — отметил депутат.

В пример он привел случай, когда таксу якобы с родословной принесли на прием к врачу, рост животного был в несколько раз больше, чем предусмотрено породой. По его словам, также нередки случаи, когда люди покупают животных, а те через какое-то время умирают.

продажа котята
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— Поэтому, безусловно, заводчики должны проходить официальную регистрацию, их животные прививаться и содержаться в приемлемых условиях, они также должны платить налоги, если они извлекают из этого прибыль, — отметил политик.

Как сообщили «Известиям» в комитете ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, законопроект получил предварительную поддержку Минприроды и в данный момент направлен для получения официального отзыва в кабмин.

«Известия» направили запрос в правительство и Минприроды.

Выбрасывали коробками

По мнению экспертов, правовое регулирование этого рынка необходимо, однако это будет сделать очень непросто.

— Безусловно, тут нужно наводить порядок. Сегодня мы видим, что недобросовестные заводчики производят животных больше, чем их могут купить. В итоге они становятся поставщиками собак и кошек для улицы и приютов. Известны случаи, когда на рынке «Садовод» практически новорожденных питомцев выбрасывали коробками, потому что их не покупали, а содержать их долгое время убыточно, — рассказал «Известиям» вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.

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По его словам, в Минприроды давно обсуждался и готовился законопроект о легализации заводческой деятельности, которую сделать просто необходимо. Он отметил, что ранее поручение по этому поводу давал правительству президент Владимир Путин.

собаки выставка
Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Что касается налогов, то заводчики и так должны их платить, если они занимаются этим бизнесом. Есть специальные органы, которые это контролируют. Принимать отдельный закон не нужно, иначе это просто отпугнет людей, — пояснил эксперт.

Президент «Русской гильдии кинологов» Николай Захаров также считает, что легализация заводческой деятельности пойдет на пользу, однако это будет сложно реализовать, особенно если таким предпринимателям придется платить налоги.

Если не предложить людям что-то позитивное, что они смогут получить от регистрации и сертификации, то большинство заводчиков просто уйдут в тень и начнут подпольно продавать животных. Никто просто так делать это не станет. А привлечь за нарушение этого закона будет очень сложно, так как необходимо будет каждый раз документально доказывать факт продажи животного, — пояснил эксперт.

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Он также отметил, что есть случаи, когда многочисленных собак и кошек у себя заводят пожилые люди, которые не занимаются профессиональным разведением.

— Как быть в этом случае? Кто будет это контролировать? Нормального рабочего инструмента, который помог бы изменить ситуацию, для этого пока нет, — отметил он.

Для того чтобы заводчики добровольно участвовали в процессе легализации, государство должно стимулировать людей к этому. Потому что методом кнута проблему не решить, добавил Николай Захаров.

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