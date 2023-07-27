За жизни кошачьи: заводчиков собак и кошек могут обязать платить налоги

Заводчиков могут обязать проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых домашних животных, а также платить с этого налоги. Деятельность по коммерческому разведению питомцев предлагают вписать в закон «Об ответственном обращении с животными». Такие поправки подготовили в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. В нижней палате парламента сообщили, что инициативу поддержало Минприроды. Эксперты считают, что правовое регулирование рынка животных необходимо, однако на практике реализовать это непросто, особенно в части уплаты налогов .

Ввести в правовое поле

Правительство хотят наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к разведению, содержанию и маркировке животных . Такие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которыми вводится регулирование заводческой деятельности, подготовлены к внесению в Госдуму. С документом ознакомились «Известия».

К требованиям могут быть отнесены обязательная регистрация заводчиков животных, вакцинация питомцев, а также уплата налогов , рассказал автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов.

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— Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев . Известный мне пример — рекорд — 70 пуделей в одной квартире. Понятно, что там соседи на стенку лезли , потому что жизнь из-за запаха и шума была просто невыносимой, — пояснил политик «Известиям».

По его словам, те, кто занимается таким разведением, фактически обрекает животных на муки .

— Эти заводчики не состоят, как правило, ни в каких кинологических клубах и ассоциациях, потому что ни одно подобное объединение не даст разрешение на такое разведение . Мало того, зачастую купленные животные потом оказываются вообще беспородными или с нарушением породных данных , — отметил депутат.

В пример он привел случай, когда таксу якобы с родословной принесли на прием к врачу, рост животного был в несколько раз больше, чем предусмотрено породой . По его словам, также нередки случаи, когда люди покупают животных, а те через какое-то время умирают .

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— Поэтому, безусловно, заводчики должны проходить официальную регистрацию, их животные прививаться и содержаться в приемлемых условиях, они также должны платить налоги, если они извлекают из этого прибыль , — отметил политик.

Как сообщили «Известиям» в комитете ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, законопроект получил предварительную поддержку Минприроды и в данный момент направлен для получения официального отзыва в кабмин.

«Известия» направили запрос в правительство и Минприроды.

Выбрасывали коробками

По мнению экспертов, правовое регулирование этого рынка необходимо, однако это будет сделать очень непросто .

— Безусловно, тут нужно наводить порядок. Сегодня мы видим, что недобросовестные заводчики производят животных больше, чем их могут купить. В итоге они становятся поставщиками собак и кошек для улицы и приютов . Известны случаи, когда на рынке «Садовод» практически новорожденных питомцев выбрасывали коробками , потому что их не покупали, а содержать их долгое время убыточно, — рассказал «Известиям» вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.

По его словам, в Минприроды давно обсуждался и готовился законопроект о легализации заводческой деятельности , которую сделать просто необходимо. Он отметил, что ранее поручение по этому поводу давал правительству президент Владимир Путин .

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— Что касается налогов, то заводчики и так должны их платить, если они занимаются этим бизнесом. Есть специальные органы, которые это контролируют . Принимать отдельный закон не нужно, иначе это просто отпугнет людей, — пояснил эксперт.

Президент «Русской гильдии кинологов» Николай Захаров также считает, что легализация заводческой деятельности пойдет на пользу, однако это будет сложно реализовать , особенно если таким предпринимателям придется платить налоги.

— Если не предложить людям что-то позитивное, что они смогут получить от регистрации и сертификации, то большинство заводчиков просто уйдут в тень и начнут подпольно продавать животных . Никто просто так делать это не станет. А привлечь за нарушение этого закона будет очень сложно, так как необходимо будет каждый раз документально доказывать факт продажи животного , — пояснил эксперт.

Он также отметил, что есть случаи, когда многочисленных собак и кошек у себя заводят пожилые люди, которые не занимаются профессиональным разведением .

— Как быть в этом случае? Кто будет это контролировать? Нормального рабочего инструмента, который помог бы изменить ситуацию, для этого пока нет , — отметил он.

Для того чтобы заводчики добровольно участвовали в процессе легализации, государство должно стимулировать людей к этому. Потому что методом кнута проблему не решить, добавил Николай Захаров.