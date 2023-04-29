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Навоз и ныне там: в РФ увидели риски закрытия животноводческих предприятий

Фермеры просят отменить требования по утилизации отходов из-за высокой стоимости площадок для их хранения
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Фермеры могут столкнуться с закрытием предприятий из-за невыполнения новых требований кабмина по утилизации навоза, которые вступили в силу с 1 марта. Они предусматривают возведение спецплощадок для хранения отходов и проведения их лабораторных исследований, на что денег у бизнеса нет. О проблеме главе кабмина Михаилу Мишустину сообщили депутаты заксобрания Новосибирской области — они просят отменить эти нормы. Проблему признают в профильном комитете Госдумы и в Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств. В Россельхознадзоре же считают, что требования только вступили в силу, поэтому практика их правоприменения еще не сформировалась.

Мелкие не потянут

Главу кабмина Михаила Мишустина просят внести изменения в постановление правительства «Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства» (ППЖ), чтобы не допустить в России массового закрытия животноводческих предприятий. Такое письмо за подписью спикера Новосибирского заксобрания, члена фракции «Единая Россия» Андрея Шимкива направлено в адрес премьера в конце марта. С документом ознакомились «Известия».

В письме парламентарий сообщает, что постановлением (вступило в силу с 1 марта этого года. — «Известия») задаются новые требования к хранению побочных продуктов животноводства, проведению лабораторных исследований, а также вводится запрет на внесение непереработанных побочных продуктов в почву.

«В настоящее время в Новосибирской области животноводством занимается 585 сельхозпредприятий. Из всех только три имеют или способны создать инфраструктуру в соответствии с требованиями постановления», — сообщил он главе кабмина.

ферма
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

При этом ориентировочная стоимость необходимых специализированных площадок для региона оценивается в 14 млрд рублей, уточнил он в обращении. По оценке Минсельхоза региона, в 2023 году возникнет опасность сокращения поголовья коров на 343 предприятиях, отметил Андрей Шимкив.

«В целях недопущения сокращения количества сельхозпредприятий, снижения объемов производства, уменьшения возникающей финансовой и административной нагрузки на предприятия АПК заксобрание области предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства», — говорится в документе.

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В частности, предлагается разрешить аграриям складирование отходов без организации спецплощадок, а также их транспортировку без предварительной переработки и проведения лабораторных исследований, в случае их использования в качестве удобрений при внесении в почву с последующей перепашкой.

Большие животноводческие комплексы нашего региона способны выполнить требования постановления, а вот остальные — нет. Нас пытаются заставить строить для отходов бетонные площадки. Но для фермы в 1 тыс. голов крупного рогатого скота стоимость строительства такой площадки для навоза составит 50–55 млн рублей. Как потом «отбить» эти затраты? Притом что цены на молоко и прочую сельскохозяйственную продукцию на сегодняшний день катастрофически упали и продолжают снижаться, — сказал «Известиям» депутат заксобрания, гендиректор Сибирского зернового консорциума Александр Тепляков.

навозохранилище
Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

По его словам, аграрии хотели бы решать вопрос традиционным образом — вывозить навоз на края полей, а потом использовать в севообороте в качестве органического удобрения.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко сообщил «Известиям», что уведомления о наличии отходов на текущий год хозяйствам необходимо подать до 1 мая 2023 года, после чего Россельхознадзор может начинать проверки.

— В этой ситуации не так страшны штрафы, как возможность административной приостановки деятельности хозяйства сроком на 90 дней, что для животноводства — беспрерывного производства — равносильно смерти. Очевидно, что многие без поддержки просто не справятся, — заявил депутат.

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Говорить преждевременно

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, то обращение заксобрания поступило в аппарат кабмина и было направлено для ответа по существу на рассмотрение в Минсельхоз, Минприроды и Россельхознадзор.

Нововведения по ППЖ вступили в силу с 1 марта, поэтому о полноценной практике правоприменения говорить преждевременно. Также преждевременно, как и о риске сокращения числа хозяйств, — заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

навоз
Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Там также отметили, что установленные места складирования навоза и помета — это не нововведение, так как в ветеринарных требованиях такая норма была всегда.

При этом, как отмечают эксперты, до сих пор для хранения отходов не требовалось специально сооружать бетонные и герметично сваренные пленочные покрытия либо иметь в основании глиняную подушку толщиной не менее 20 см. Кроме того, не надо было устанавливать систему по очистке хозяйственно-бытовых, производственных и смешанных сточных вод.

— Странно слышать, что хозяйства не могут выполнить требования. Служба активно взаимодействует с российскими аграриями по данному вопросу и внимательно рассматривает все поступающие предложения, — сообщили в Россельхознадзоре.

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Кроме того, служба не считает целесообразным внесение изменений в пункты, касающиеся складирования побочных продуктов животноводства, возникающих при разведении крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, без организации специализированных площадок.

— Это связано с тем, что данные изменения предлагают бессрочное складирование побочных продуктов животноводства, — добавили в Россельхознадзоре.

В Минприроды «Известиям» сообщили, что позиция ведомства направлена в Минсельхоз, но в чем она заключается, не раскрыли. «Известия» обратились в министерство с просьбой прокомментировать ситуацию.

навоз
Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Между тем проблему признают в комитете Госдумы по аграрным делам.

Эта тема в последние месяцы поднимается у нас постоянно. Комитет полностью на стороне сельхозпроизводителей, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета Олег Нилов. По его словам, нельзя допустить, чтобы действия требований постановления привели к сокращению в России животноводческих предприятий.

В Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов также считают, что для небольших ферм создание спецплощадок для хранения необработанного навоза будет очень затратно.

— На площадке Госдумы с участием депутатов и Россельхознадзора было проведено специальное мероприятие. На нем прозвучали предложения разработать отдельные нормы для малых форм хозяйствования, связанные с использованием побочных продуктов животноводства, касающиеся процедур хранения, переработки и оборота навоза с учетом количества животных в хозяйствах, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ассоциации.

Кроме того, там отметили, что аграриям требуются дополнительные разъяснения в части места и частоты проведения исследований при отсутствии лабораторий. Фермеров беспокоит тот факт, что сегодня цены аккредитованных лабораторий со стороны государства никак не регулируются. Необходим мониторинг по регионам и контроль за предельной стоимостью этих услуг, добавили в ассоциации.

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