На побережье Южной Каролины акула напала на мужчину

На побережье Хилтон-Хед-Айленд в американском штате Южная Каролина акула укусила пловца за ногу на глазах у отдыхающих, сообщает Fox News.

Мужчина подвергся нападению в пятницу, 21 июля, когда находился по пояс в воде на пляже в Си-Пайнс. Спасатели оперативно вытащили пловца из океана.

Пострадавшего госпитализировали. Подробности о состоянии мужчины не сообщались.

Неизвестно, к какому виду относилась акула. После атаки хищника пляж был временно закрыт.

Ранее, 3 июля, в США у самого берега Мексиканского залив отдыхающие заметили акулу-молот. Она приплыла на мелководье у пляжа и, показав примечательный плавник, и навела панику среди людей. Однако сама акула гналась за косяком рыбы и не была заинтересована в нападении на отдыхающих.