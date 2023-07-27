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28 июля — День приказа «Ни шагу назад!»: что изменило ход Великой Отечественной войны

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Фото: РИА Новости/Федор Левшин
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Каждый год 28 июля в России вспоминают День подписания приказа «Ни шагу назад!». Такое название получило в народе одно из самых бескомпромиссных распоряжений наркома обороны СССР Иосифа Сталина в период Великой Отечественной войны — приказ № 227. В 2023 году памятная дата выпадает на пятницу. О том, зачем Красной армии потребовались штрафные батальоны и заградительные отряды и в чем суть приказа «Ни шагу назад!», читайте в материале «Известий».

День приказа «Ни шагу назад» в 2023 году — история

В июле 1942 года Красная армия находилась в тяжелом положении. Линия фронта проходила всего в 150 км от Москвы, Ленинград в блокаде, после долгого сопротивления сдался Севастополь, советские войска потерпели поражения под Харьковом и Воронежем. Немцы прорвали линию фронта на Северном Кавказе и прорывались к Волге.

На этих территориях жили около 70 млн человек. Там же располагалось множество крупных железных дорог и около половины пахотных земель. Кроме того, в этих местах добывалось 70% чугуна, стали и угля.

Среди советских военнослужащих наблюдались упаднические настроения. Страдала дисциплина, бойцы оставляли позиции, бросая оружие и технику. Красная армия была вынуждена постоянно отступать.

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Понимая, что всё это может привести к катастрофе, 28 июля 1942 года Сталин выпустил приказ № 227. Он был зачитан личному составу всех частей фронтов и армий.

В тексте приказа верховный главнокомандующий обозначил объективную ситуацию на фронте. Он также раскритиковал военных, которые оставили Ростов и Новочеркасск «без серьезного сопротивления», последовав за паникерами, и покрыли позором свои знамена.

Сталин подчеркнул, что бесконечное отступление невозможно, а заявления о том, что страна велика, богата, и отход войск не нанесут вреда, играют на руку врагу. Потери и так слишком велики, и если СССР продолжит поддаваться, то останется без хлеба, заводов, топлива, металлов и железных дорог.

«Из этого следует, что пора кончать отступление. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв» — эти слова из приказа № 227 стали легендарными.

Основную причину неудач Красной армии Сталин видел в недостатке дисциплины. Поэтому все военнослужащие, оставившие позиции без приказа, объявлялись предателями Родины. Командиры, допустившие отход войск, должны были предстать перед трибуналом.

Кроме того, приказ № 227 допускал создание штрафных батальонов. Они формировались из тех солдат и офицеров, которые пытались оставить поле боя. Их отправляли на опасные участки фронта, чтобы дать возможность искупить вину перед Родиной.

Также разрешалось формирование заградительных отрядов, которые располагались в тылу дивизий и пресекали самовольное отступление и дезертирство. Эти суровые меры были направлены на повышение эффективности и усиление дисциплины в рядах Красной армии.

В чем суть приказа «Ни шагу назад!»

Приказ «Ни шагу назад!» оказал отрезвляющее воздействие на советских солдат и помог восстановить их боевой дух. Он напомнил, что врага всё еще можно победить.

С момента выхода приказа № 227 и до окончания войны было сформировано 65 штрафных батальонов и более 1 тыс. штрафных рот. За это время в них побывали 428 тыс. человек. Тем не менее количество штрафников составляло около 1% от всех, кого призвали на службу, и 3–4% от всего личного состава на линии фронта.

Приказ № 227 вызвал множество споров. Одни историки отмечают его своевременность, другие указывают на необоснованную жестокость.

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Среди негативных последствий его принятия называют ограничение маневренности советской армии из-за невозможности даже тактического отступления. Однако стоит отметить, что само по себе отступление не запрещалось, покидать позиции можно было при наличии распоряжения командования. Таким образом, приказ «Ни шагу назад!» был направлен в первую очередь против дезертиров.

Приказ «Ни шагу назад!» — последствия

Каким бы ни был приказ «Ни шагу назад!», он принес необходимые результаты. Уже в августе 1942 года продвижение немецких войск вглубь страны замедлилось, а осенью практически остановилось. В феврале 1943 года фашистская Германия потерпела сокрушительное поражение под Сталинградом. Ход войны переломился в пользу СССР, дорога к Победе была открыта.

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