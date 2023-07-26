Востоковед допустил суд над исчезнувшим главой МИД Китая Цинь Ганом

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган может оказаться на скамье подсудимых. Об этом 26 июля «Известиям» сообщил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Накануне Цинь Ган был снят с занимаемой им должности. Новым главой китайского МИДа стал Ван И, нынешний директор управления иностранных дел ЦК КПК.

«Если в Китае тот или иной политический деятель или крупный чиновник внезапно исчезает, не только пропадает из поля зрения, но и о нем перестают упоминать в СМИ, — это значит, что в ближайшее время его снимут и, весьма вероятно, он окажется на скамье подсудимых. Такие прецеденты уже были. Могу напомнить, что пару лет назад внезапно перестали упоминать о самом знаменитом китайском миллиардере Джеки Ма, а потом он действительно был обвинен», — сказал эксперт.

В случае с Цинь Ганом вероятны два варианта развития событий, отметил Котков. Либо он через некоторое время окажется на скамье подсудимых, либо китайские власти предпочтут «мягкие варианты» и просто замнут дело, то есть бывшего министра понизят в должности.

Собеседник «Известий» рассказал, что исчезновение Цинь Гана успело обрасти множеством слухов. Так, говорилось о его возможном романе с телеведущей или о том, что он заболел. Котков указал на то, что в Китае достаточно жесткая цензура, которая тем не менее «не выкидывала» слухи о тогда еще действующем министре. И это намекало на то, что его собираются снять с должности, подчеркнул эксперт.

«Трудно сказать, что произошло. Скорее всего, Цинь Ган стал жертвой внутриполитической борьбы внутри китайского руководства. Но не исключаю вариант, что он на самом деле заболел и не может исполнять свои обязанности», — сказал востоковед.

Что касается Ван И, который стал новым главой китайского МИДа, то Котков предположил, что он будет исполнять эти обязанности временно, пока не найдут новую кандидатуру.

21 июля сообщалось, что Цинь Ган не появлялся на публике почти месяц. Тогда уточнялось, что в последний раз Циня видели на публике 25 июня, когда он встречался с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама. Бывший министр иностранных дел Ван И заменял Циня на недавних дипломатических встречах.

Цинь Ган был назначен на должность главы китайского МИДа и освобожден с должности китайского посла в США в конце декабря 2022 года. Тогда он сменил на посту Ван И, который занимал эту должность два срока подряд начиная с 2013 года.

До этого, с июля 2021 года, Цинь Ган был послом страны в США.