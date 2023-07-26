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Востоковед допустил суд над исчезнувшим главой МИД Китая Цинь Ганом

Востоковед Котков: исчезнувший глава МИД КНР Цинь Ган может оказаться на скамье подсудимых
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Фото: TASS/EPA/Thomas Peter
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Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган может оказаться на скамье подсудимых. Об этом 26 июля «Известиям» сообщил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Накануне Цинь Ган был снят с занимаемой им должности. Новым главой китайского МИДа стал Ван И, нынешний директор управления иностранных дел ЦК КПК.

«Если в Китае тот или иной политический деятель или крупный чиновник внезапно исчезает, не только пропадает из поля зрения, но и о нем перестают упоминать в СМИ, — это значит, что в ближайшее время его снимут и, весьма вероятно, он окажется на скамье подсудимых. Такие прецеденты уже были. Могу напомнить, что пару лет назад внезапно перестали упоминать о самом знаменитом китайском миллиардере Джеки Ма, а потом он действительно был обвинен», — сказал эксперт.

В случае с Цинь Ганом вероятны два варианта развития событий, отметил Котков. Либо он через некоторое время окажется на скамье подсудимых, либо китайские власти предпочтут «мягкие варианты» и просто замнут дело, то есть бывшего министра понизят в должности.

Собеседник «Известий» рассказал, что исчезновение Цинь Гана успело обрасти множеством слухов. Так, говорилось о его возможном романе с телеведущей или о том, что он заболел. Котков указал на то, что в Китае достаточно жесткая цензура, которая тем не менее «не выкидывала» слухи о тогда еще действующем министре. И это намекало на то, что его собираются снять с должности, подчеркнул эксперт.

«Трудно сказать, что произошло. Скорее всего, Цинь Ган стал жертвой внутриполитической борьбы внутри китайского руководства. Но не исключаю вариант, что он на самом деле заболел и не может исполнять свои обязанности», — сказал востоковед.

Что касается Ван И, который стал новым главой китайского МИДа, то Котков предположил, что он будет исполнять эти обязанности временно, пока не найдут новую кандидатуру.

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21 июля сообщалось, что Цинь Ган не появлялся на публике почти месяц. Тогда уточнялось, что в последний раз Циня видели на публике 25 июня, когда он встречался с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама. Бывший министр иностранных дел Ван И заменял Циня на недавних дипломатических встречах.

Цинь Ган был назначен на должность главы китайского МИДа и освобожден с должности китайского посла в США в конце декабря 2022 года. Тогда он сменил на посту Ван И, который занимал эту должность два срока подряд начиная с 2013 года.

До этого, с июля 2021 года, Цинь Ган был послом страны в США.

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