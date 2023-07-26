Климатолог предрек рост числа стихийных бедствий в России

На фоне изменения климата частота стихийных бедствий, в том числе и в России, будет учащаться. Об этом 26 июля сообщил метеоролог, руководитель прогностического центра Александр Шувалов, выступая на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия».

Он отметил, что на фоне изменения климата и глобального потепления число стихийных бедствий и последствий жары в России значительно увеличится.

«Засухи, лесные пожары, стихийные бедствия (залповые ливни, наводнения) станут более частыми гостями на территории нашей страны», — отметил Шувалов.

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