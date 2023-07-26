В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару

В ближайшие дни температура воздуха может достичь +30…+39 в Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, а также на Таймыре и Сахалине. Об этом рассказал 26 июля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — до +32...+34, так как там есть сглаживающий фактор в виде моря. В пятницу температура понизится примерно на 10 градусов и вернется к норме», — сообщил он в беседе с ТАСС.

В Чувашии, Татарстане и Ульяновской области 28 и 29 июля температура воздуха может достигнуть +36...+37, в Ханты-Мансийском автономном округе — до +30 и выше. На Таймыре и Сахалине ожидается погода в диапазоне от +25 до +30, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 19 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в августе будет нестабильна, а средняя температура воздуха в Центральной России на 2 градуса превысит норму.