Британский хореограф рассказал о культурном кластере в Севастополе

Британский танцовщик и хореограф Джона Кук считает, что культурно-образовательным кластером в Севастополе, который сейчас возводится в городе-герое, крымское сообщество будет гордиться и чувствовать свою сопричастность. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

«Хорошо, что Россия инвестирует в культурные кластеры за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Это залог дальнейшего роста и разнообразия культуры. Особенно в то время, когда многие иностранные правительства прекращают финансировать эту сферу. Также хорошо, что в центре внимания кластеров находится образование и просвещение — возводятся школы и музеи. Важным фактором становится и ориентация на классические формы искусства», — считает Джона Кук.

Он рассказал, что посетил несколько культурных кластеров в нашей стране и думает, что ключом к успеху будет их постоянное взаимодействие с местным сообществом. Площадки можно и нужно использовать для проведения множества мероприятий по различным видам искусства и с участием людей всех возрастов и уровней подготовки, отметил Джона Кук.

Для Театра оперы и балета, который станет одним из центров севастопольского кластера, он сочинил две композиции. Они будут исполнены на гала-концертах, посвященных 240‑летию города‑героя, 26 и 27 июля. На сцене Музея-заповедника «Херсонес Таврический» выступят солисты Большого и Мариинского театров, МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича‑Данченко, НОВАТа. Одна из премьер — «В память» — создана на музыку Сергея Рахманинова.

«В ней столько эмоциональной экспрессии, что она сама по себе влечет к движению. Я не могу не танцевать, даже просто слушая ее», — заметил хореограф.

Джона Кук окончил школу Королевского балета в Лондоне. В течение десяти лет был ведущим солистом Баварского балета (Мюнхен), приглашенным солистом балетов Цюриха и Фландрии. С 2022 года — солист Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

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