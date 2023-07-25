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Министр энергетики Турции обсудил с главой «Росатома» строительство АЭС «Аккую»

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Фото: t.me/akkuyu_nukleer
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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар во вторник, 25 июля, заявил, что провел переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым по поводу строительства АЭС «Аккую».

«Мы встретились с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и сопровождавшей его делегацией в нашем министерстве. Мы оценили нынешнее состояние АЭС «Аккую», которая представляет собой новое поколение энергетики Турции», — написал министр в своем Twitter-аккаунте.

Проект строительства АЭС «Аккую» реализуется на основе соглашения между РФ и Турцией, заключенного 12 мая 2010 года. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт.

После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт·ч в год.

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В апреле Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 атомной электростанции «Аккую». Тогда же президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. После этого они по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую» в турецком городе Мерсин.

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