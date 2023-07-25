Зампред Чернышенко открыл заезд арт-кластера «Таврида»

В Крыму открылся пятый образовательный заезд «Наука как искусство» арт-кластера «Таврида». С приветственным словом 25 июля выступил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Одна из национальных целей развития, обозначенных главой государства [президентом РФ Владимиром Путиным] — создание возможностей для самореализации и развития талантов. Творчество — один из самых ярких способов самовыражения и формирования гармонично развитой личности. Получается, что каждый из вас вносит свой вклад в это важное общее дело, являясь непосредственным участником процесса», — обратился Дмитрий Чернышенко к участникам образовательного заезда.

В числе прочего, Чернышенко предложил включить «Тавриду» в программу молодежного и студенческого туризма «Студтуризм.рф».

Он также посетил территорию Академии творческих индустрий «Меганом» — нового круглогодичного образовательного центра, который стал ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ».

В программе этой сессии арт-кластера российские культурологи и искусствоведы расскажут участникам арт-школы науки и технологий, как использовать приемы драматургии в проектной работе, а также создавать видеоконтент. Ученики также смогут освоить методы самопрезентации и импровизации.

В частности, в этом заезде планируется работа над проектами по экологизации производств Крыма.

«Молодые дизайнеры, урбанисты, художники, инженеры, экологи и эковолонтеры посетят производства крымской натуральной косметики «Крымская роза» и кондитерской фабрики «Крымский султан», где они изучат специфику организации производственных процессов и экологических решений», — говорится в пресс-релизе фестиваля.

Ранее в этот день организаторы мероприятия сообщили «Известиям», что пятый юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ» пройдет в крымской бухте Капсель с 17 по 21 августа. В общей программе планируется пять ключевых фестивалей, презентация новейших разработок молодых российских ученых и яркая шоу-программа.

В числе прочего, в 2023 году на фестивале «Таврида. АРТ» представят новое выставочное пространство АРТ-ЭКСПО, которое будет действовать и после окончания мероприятия на круглогодичной основе.

Регистрация для посещения мероприятий открыта для граждан РФ в возрасте от 14 лет на сайте https://tavrida.art/fest и будет доступна до 10 августа.

В 2022 году фестиваль «Таврида. АРТ» проходил в Крыму с 15 по 19 августа. На фестиваль приехали 50 тыс. человек.