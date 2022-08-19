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На фестивале «Таврида.АРТ» популярные блогеры раскрыли секреты успеха

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Фото: Пресс-служба YAPPY
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Популярные блогеры видеоплатформы Yappy выступили на фестивале «Таврида.АРТ» в крымском городе Судаке. Они стали частью команды мобильной академии контента Yappy Truck, которая всё лето путешествует по российским городам.

На время фестиваля 12-метровый трак, оснащенный современным аудио- и видеооборудованием, находился в бухте Капсель, в 100 м от основной сцены. Yappy организовала там лекции и мастер-классы, на которых посетителей обучали создавать короткие вертикальные видео. Блогеры, в частности, рассказали, как найти свою нишу и набирать тысячи просмотров, а также как продвигать экспертный аккаунт.

Специально для гостей «Таврида.АРТ» в лектории выступил рэпер ST. Он поделился секретами создания и продвижения креативного контента в соцсети. А блогер Максим Игумнов записывал на площадке Yappy Truck интервью и коллабы с участниками фестиваля.

Судак — пятая остановка Yappy Truck, ранее мобильная академия контента побывала в Казани, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Йошкар-Оле. Финальной точкой маршрута станет Москва.

Фестиваль «Таврида. АРТ» прошел в Крыму с 15 по 19 августа. На мероприятии традиционно собираются архитекторы, писатели, скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники и режиссеры. В этом году на фестиваль приехали 50 тыс. человек. В течение пяти дней в Судаке непрерывно звучала музыка, устраивались шоу и представления, проводились мастер-классы и лекции.

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